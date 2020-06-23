"صاحب المقام".. قصة أول فيلم سينمائي يٌطرح بعد إعادة فتح دور العرض

قرر المنتج أحمد السبكي طرح فيلم "صاحب المقام" في دور العرض السينمائي قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، بعد قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفتح دور العرض والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية بدءًا من السبت المقبل.

وأكد "السبكي" لـ"الوطن"، إنّ قراره بعرض الفيلم جاء دعمًا لصناعة السينما التي يعشقها منذ نعومة أظافره.

فيلم "صاحب المقام" يُعيد الفنانة يسرا، إلى السينما بعد غياب دام ثمان سنوات عن الشاشة الذهبية التي شهدت ميلادها الأول، وتألقها كنجمة بارزة، حيث كانت آخر مشاركة سينمائية لها من خلال فيلم "جيم أوفر" عام 2012.

ويخوض الفنان وائل الفشني، تجربة جديدة، من خلال المُشاركة في فيلم "صاحب المقام"، إذ يظهر بدور مُنشد صوفي خلال ثلاثة مشاهد، وتجمعه علاقة صداقة قوية بالفنان آسر ياسين، بطل الفيلم، حيث سيشدو بأكثر من قصيدة صوفية على مدار أحداث "صاحب المقام".

تدور أحداث الفيلم حول شاب يقع في العديد من المتاعب في حياته، ويصبح الأمل الوحيد له في امرأة تحاول مساعدته على التقرب من الله.

"صاحب المقام" بطولة يسرا، وآسر ياسين، وبيومي فؤاد، وريهام عبدالغفور، وأمينة خليل، وإنجي المقدم، ونسرين أمين وكوكبة من النجوم.. والعمل من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل.