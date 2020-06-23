محافظ دمياط تتفقد مشروع صرف صحي عبد القادر 2 وتتابع تجارب التشغيل

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة ميدانية ، اليوم الثلاثاء، رافقها خلالها المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و المهندسة أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

حيث استهلت المحافظ تلك الجولة بتفقد مشروع محطة رفع صرف صحي عبد القادر ٢، والذى تم عقد اجتماع تنسيقي بشأنه مايو الماضي ، إذ تم تدابير المبالغ المطلوبة لاستكمال المشروع من قبل شركة موبكو لإنتاج الأسمدة كمشاركة مجتمعية بتنفيذ وإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد.

هذا وقد استمعت عوض إلى شرح تفصيلى من قبل المهندس محمد عسل حول المشروع الذى من المقرر أن يخدم حوالى من ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ نسمة بكوبرى النماس بقرية السنانية وبعض المناطق المحيطة، حيث تم البدء في إنشاء الأساسات وتوريد الطلمبات، ثم تنفيذ أعمال الشبكات ، وفى هذا الشأن وجهت المحافظ بإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى للمنطقة وكذا ضرورة نهو كافة الأعمال خلال الستة أشهر القادمة..

كما قامت محافظ دمياط بزيارة مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر الذى يعد أضخم المشروعات بذلك القطاع حيث بلغت تكلفته ٢٢٠ مليون جنيه، ليخدم ما يقرب من ٢٠٠٠٠ نسمة بمدينة رأس البر و منطقتى السنانية وشرق الميناء، إذ تابعت المحافظ مرحلة تجارب التشغيل بالمحطة الثنائية، مؤكدة على سرعة استكمال تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بها تمهيدا لافتتاحها فى أقرب وقت ممكن.