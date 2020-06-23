غرفة صناعة السينما: نسبة 25% لا تكفي تكلفة التشغيل ولا يوجد أفلام جديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيجري إعادة فتح بالمنشآت الثقافية ودور السينما والمسارح بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية، حتى يتم تقييم الوضع وزيادة نسبة الإشغال تدريجيا، وذلك بعد إغلاق دام لعدة أشهر، لتعود دور السينما والمسارح لفتح أبوابها مرة أخرى أمام المشاهدين.

المنتج جابي خوري مالك شركة أفلام مصر العالمية، وعضو غرفة صناعة السينما، قال إن هناك عدة عوامل لن تساعد في عودة تشغيل دور السينما مرة أخرى، موضحا أن نسبة 25% قليلة جدا، ولن تغطي تكاليف التشغيل للعرض الواحد، وبالتالي ستكون هناك خسارة في حالة التشغيل بناء على هذه النسبة.

وأضاف خوري لـ"الوطن"، أن الفترة الحالية لا توجد أفلام جديدة للعرض سواء كانت عربية أو أجنبية، مشيرا إلى أن تشغيل دور السينما في الفترة الحالية غير مناسب، وبحاجة للانتظار للوقت المناسب من حيث الأفلام الجديدة وتواجد نسبة أكبر من المشاهدين.

وأكد عضو غرفة صناعة السينما، أن هناك خطة تشمل إجراءات وقائية واحترازية جرى مناقشتها، حول حماية المشاهدين في دور السينما من أي إصابة محتملة بكورونا، مضيفا أن الخطة تشمل تعقيم مستمر للصالات بعد كل عرض، بالإضافة لتعقيم المطاعم والكافتريات.