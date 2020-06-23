رئيس قناة السويس يتفقد أعمال تنفيذ مشروع المتحف

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يرافقه المهندس محمد عبد العظيم عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة الأشغال، مشروع متحف قناة السويس العالمي بالإسماعيلية حيث كان في استقبالهم المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء، والمهندس محمد عبدالله مدير المشروع.

واستمع ربيع إلى شرح حول معدلات التنفيذ بعد زيادة ساعات العمل وضغط البرنامج الزمني لإنجاز المشروع قبل الموعد المحدد له هذا و قد أشاد رئيس هيئة قناة السويس بما وجده من تطور الأعمال.

وقال المهندس مبارك منصور، إن مشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الإفتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869، وتأهيله ليكون متحف عالمي يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة كما يشمل المشروع أيضا إدراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جداريه تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس.

وأضاف مبارك أن المتحف يشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف.

وأضاف منصور أن العمل بدء بترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلي للأخشاب ودهانات الحوائط الذى أنشئ بها المبنى وإعادتها لأصلها وإزالة قواطيع الأخشاب المستحدثة، وأن المبنى يضم 99 قاعة و114 باب و175 نافذة و303 عمود خشبي.

وأشار المهندس أشرف غنيم رئيس القطاع مدير فرع سيناء المنفذ للمشروع الى إن الفرع ينفذ العديد من المشروعات للهيئة ضمن خطة الدولة في تطوير المجرى الملاحي من خلال التنمية الاقتصادية لمحور قناة السويس وهي عبارة عن إنشاء 24 محور عبارة عن معديات وكباري ومراسي وأعمال أرصفة مواني ومساحات انتظار وذلك بتكلفة اجمالية تصل 500 مليون جنيه، وأن فرع سيناء له خبرة فى تنفيذ العديد من مشروعات الكبارى العائمة والمعديات على طول القناة من بورسعيد والإسماعيلية حتى السويس حيث نفذ كوبرى النصر ببورسعيد وكوبري الشهيد احمد منسى بمدينة الإسماعيلية وكوبري الشهيد أبانوب جرجس بالقنطرة وكوبري الشهيد رائد احمد عمر شبراوي بالسويس وكوبري اللواء طه ذكي بسرابيوم.