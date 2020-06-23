متحدث الوزراء: فتح الشواطئ العامة والمتنزهات سيحين وقته لاحقا

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الشواطئ العامة مازالت مغلقة مع المتنزهات وغيرها ومعيار التطبيق والغلق والفتح لا يرتبط بطبيعة من يرتاد الشواطئ ولكن مرتبط بعدد من يتردد عليها.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الشواطئ العامة لا يمكن التحكم في عدد من يرتادها ولذلك وجب إغلاقها هذه الفترة، ولكن شواطئ الفنادق والتابعة للقرى السياحية عدد مرتاديها محدد وهناك سيطرة على من يتردد عليها كما تطبيق بها الإجراءات الاحترازية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الشواطئ الخاصة سيتم السماح بنزولها ولكن ستظل الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات مغلقة حتى وقت معين ولكن سيحين الوقت لفتحها لاحقا.