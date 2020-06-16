حملة لنظافة الشواطئ بمدينة نويبع

شنت الوحدة المحلية لمدينة نويبع في جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة لتنظيف الشواطئ، لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين وزائري المدينة.

وتابع اللواء محمد منصور شعير، رئيس المدينة، أعمال الحملة بمنطقة شاطئ الترابين.

وقال رئيس المدينة، إن الحملة نظمها مجلس المدينة، ويشارك فيها بعض المواطنين بالمدينة، بالمجهودات الذاتية، والمعدات الثقيلة، إضافة لجهود ومساهمات جمعية حماية بنويبع.

وأكد رئيس المدينة أن الحملة مستمرة لمدة خمسة أيام لإزالة كافة المخلفات والنظافة الكاملة للشاطئ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحة وسلامة العمال.