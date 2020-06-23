التضامن: لا جديد بشأن فتح الحضانات.. والوزارة لم تحصل أموالا من الحجاج

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن، إنه لا جديد فيما يتعلق بقرار فتح الحضانات، وهي ما زالت مغلقة ولم يصدر أي قرار بفتحها.

وأضاف "العقبي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه وبالنسبة للجمعيات الأهلية فهي لم تتوقف عن العمل طوال الفترة الماضية وحتى في شهر رمضان الماضي، وتم السماح لهم بحرية الحركة والتنقل وقاموا بدورهم على أكمل وجه، موضحا أن الوزارة لم تستلم أي أموال تخص حجاج بيت الله الحرام، ولم يتم إقامة قرعة للحج: "الناس اتقدمت والوزيرة أكدت أن اللي قدموا السنة دي هيتم الحفاظ على بيانتهم وليهم الحق في الدخول للقرعة العام القادم بنفس البيانات اللي قدموا بيها".

وأكد أنه سيتم تحديد معايير القرعة لموسم الحج المقبل قبل فترة مناسبة من السماح للحجاج بالتقدم على تلك القرعة مرة أخرى للعام المقبل.