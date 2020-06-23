"المصل واللقاح": تصريحات "الصحة العالمية" عن كورونا مزعجة ومتشائمة

علق الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، على تصريحات منظمة الصحة العالمية، بأن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لن يتوافر قبل عامين ونصف من الآن، قائلًا: "والله كل يوم منظمة الصحة العالمية تقولنا خبر مزعج، أخبارها دائما تدعوا للتشاؤم"، مؤكدًا أنه من الناحية العملية بالفعل فيروس كورونا من الفيروسات التي من الصعب إنتاج لقاح لها بسهولة.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، أن مجموعة سرس، التي كانت منتشرة بشكل كبير منذ سنوات، لم يتم انتاج لقاح لها، ولكن العالم الآن، يشهد حالة وبائية عامة، وكل الجامعات والمراكز والجهات البحثية يتكاتفون مع بعضهم البعض من أجل إنتاج لقاح لفيروس كورونا، وظهرت بادرة أمل في لقاح جامعة أكسفورد.

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى أن لقاح جامعة أكسفورد وصل للمرحلة الرابعة، ونجح بشكل كبير جدًا، وهو الآن في طور الانتاج فعليًا، كما أن مصر فعليًا قامت بحجز جزء من هذا التطعيم، ومن المتوقع أن يرى النور خلال شهرين من الآن، وحتى إن كان هذا اللقاح موسمي فهو شيء يدعو للتفاؤل.

وتابع: "قد يكون لقاح اكسفورد موسمي، ولا يعطي مناعة دائمة، وهذا أمر متوقع لطبيعة هذا الفيروس وتحويراته، فالجسم قد لا يستطيع تكوين أجسام مضادة تكفي لفترة زمنية طويلة، حتى لو أخذه موسميًا كل عام هذا شيء جيد لنقي أنفسنا".