عاجل.. الصحة العالمية تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا عالميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع قياسي في تسجيل المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وفقًا لما تم تسجيله أمس الأحد.

وكشفت الصحة العالمية، عن تسجيل إجمالي عدد إصابات بلغ 183020 حالة يوم الأحد، خلال 24 ساعة فقط، نقلًا عن "العربية".

وبذلك يكون يوم أمس الموافق 21 من شهر يونيو، صاحب الرقم القياسي في عدد الحالات اليومية التي يتم تسجيلها عالميًا، بعدما كان الرقم القياسي يعود إلى يوم 18 يونيو الذي شهد تسجيل 181232 حالة.

ووفقًا للتقرير اليومي، فإن قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية شهدت أكبر زيادة لمعدل الإصابات اليومي، إذ سجلا أكثر من 116 ألف حالة جديدة.

وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون حالة مع أكثر من 461 ألف حالة وفاة.