عاجل.. الوزراء: قواعد الكمامة مازالت سارية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المواطن داخل المطعم من الناحية النظرية الكمامة إجباري ولكن طبيعة المكان تتطلب الأكل والشرب ولذلك لن تتيح الكمامة ذلك وخلعها مطلوب في هذه الحالة.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن قرار الإلتزام بالكمامة ساري كما هو ولم تتغير، مشددا على أن قرارت مجلس الوزراء اليوم لاتعني التخلي عن الكمامة وستظل نفس الغرامة المطبقة على عدم ارتداء الكمامة وهي 4000 جنيه والحبس ولاتغيير في قرار مجلس الوزراء وقواعد ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمواصلات.