رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. الوزراء: قواعد الكمامة مازالت سارية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين

كتب:

نرمين عفيفي
08:02 م | الثلاثاء 23 يونيو 2020
ارتداء الكمامة

ارتداء الكمامة

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المواطن داخل المطعم من الناحية النظرية الكمامة إجباري ولكن طبيعة المكان تتطلب الأكل والشرب ولذلك لن تتيح الكمامة ذلك وخلعها مطلوب في هذه الحالة.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن قرار الإلتزام بالكمامة ساري كما هو ولم تتغير، مشددا على أن قرارت مجلس الوزراء اليوم لاتعني  التخلي عن الكمامة وستظل نفس الغرامة المطبقة على عدم ارتداء الكمامة وهي 4000 جنيه والحبس ولاتغيير في قرار مجلس الوزراء وقواعد ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمواصلات.