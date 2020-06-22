المصرية للجودة: الكمامة القماشية صالحة للاستخدام 25 مرة

قال المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، إنّ أولى الدول التي اتجهت لاستخدام الكمامة القماشية هي فرنسا، وأصدرت بعضا من الاشتراطات لتصنيعها.

وأضاف عفيفي، خلال تقرير ببرنامج "صباحك بالمصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أنّ منظمة الصحة العالمية أصدرت عددا من التشريعات مؤخرا، خاصة باستخدام الكمامة القماش وكيفية تصنيعها، موضحا أنّه وفي ذلك الإطار، أخذت مصر تلك التشريعات وبنت عليها عددا من الاشتراطات التي تمر بها الكمامة باختبارات مثل الكفاءة: "الكمامة القماش بيتم استخدامها على الأقل 25 مرة، وبتكون قادرة على منع وصول الفيروس لمنطقتي الأنف والفم".

وأكد أنّه يتم اختبار الكمامة بالماء والسوائل للتأكد من منع إيصال السوائل للأنف والفم، وكذا اختبار الثبات، ومنها حفاظ الكمامة على أبعادها التي تم تصنيعها بها، ونافذية الهواء من خلالها، مشيرا إلى أنّ الكمامة القطنية صالحة للاستخدام بأمان تام مع مراعاه التباعد الاجتماعي: "مفيش كمامة هتحقق الأمان بنسبة الـ100 بدون الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي".