تغريم 50 سائقا لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية

ضبطت قوات الأمن في الشرقية 50 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وغرمت سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مديرالإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا علي صحه وسلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، تعليمات لإدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بإستمرار شن الحملات المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.