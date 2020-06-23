"الأوقاف" توضح شروط فتح المساجد أمام صلاة الجنائز: إذا التزم المصلون

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الأسبوع الأول من قرار فتح المساجد أمام المصلين كـ"تجربة" لمدى انضباط المسلمين بالصلوات.

وأضاف "طايع" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه وإذا ما انضبط الناس والمنظومة وعبرت بسلام دون مخالفات سيتم فتح الأسبوع الذي يليه فتح للجنائز بضوابط أخرى وهي ألا تكون أثناء صلاة الفرائض.

وأوضح أن الوزارة ستتابع وعن كثب اتخاذ المصلين للإجراءات الاحترازية والتي تم إقرارها مسبقا، وعلى أساسها سيتم إعلان الأسبوع المقبل لأسبوع الفتح موعدا لصلوات الجنائز في المساجد.