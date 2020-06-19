إعلامي سعودي: فتح مساجد مكة الأحد.. ومصير الحج يتحدد خلال أيام

قال الإعلامي السعودي بدر الحقيل، إن المملكة العربية السعودية اتخذت الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا على عدة مراحل، وكانت آخر تلك المراحل الأحد المقبل، بعودة الحياة لطبيعتها قبل الحظر عدا مكة المكرمة.

وأضاف "الحقيل" خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار DMC، المذاعة على شاشة DMC، وتقدمها الإعلامية إيمان عبد الباقي، أن الحياة ستعود لمساجد مكة المكرمة مرة أخرى الأحد المقبل للصلاة فيها وفق إجراءات احترازية كبيرة، لافتا إلى أن المملكة دائما ما تسعى لخدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، معتقدا أن موضوع الحج سيكون به تريث لحين وضوح الرؤية.

وأوضح الإعلامي السعودي أن المتحدث باسم وزارة الصحة قال أمس إن هناك لجنة وزارية تبحث إقامة الحج من عدمه في ظل تلك الظروف والجائحة وسيكون نتائج تلك اللجنة خلال الأيام المقبلة.