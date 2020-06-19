بدأت بالسيدة نفيسة ثم الحسين.. مساجد آل البيت تستقبل صلاة الجمع

واصلت مساجد آل البيت، نقل شعائر صلاة الجمعة، في ظل تعليق صلوات الجماعات والجمع، وغلق المساجد منذ صدور القرار في ٢١ مارس الماضي، حيث شهدت مساجد آل البيت نقل الصلاة ٣ جُمع على التوالي.

البداية في ٢٩ مايو الماضي، بمسجد السيدة نفيسة، حيث استقبلت نفيسة العلم، أول عودة لصلاة الجمعة، بعد انقطاع لأكثر من ١٠ جمع، وأدى الصلاة 20 مصليًا من العاملين بالأوقاف، وروعيت الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، ونُقلت شعائر الصلاة عبر موجات الإذاعة، وشاشات التليفزيون المصري.

وفي الجمعة التالية انتقل البث للجامع الأزهر، ثم عاد في الجمعة التالية عليها لمسجد سيدنا الحسين، وفي جمعة اليوم استقبلت أمٌ العواجيز السيدة زينب شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار غلق المساجد والزوايا والمصليات، على مستوى أنحاء الجمهورية بسبب تفشي وباء كورونا.

وتواصل المساجد المغلقة رفع آذان النوازل، ويتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم".

وقالت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، إن صلاة الجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، إلى أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد.