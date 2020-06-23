دليلك للتعايش مع كورونا.. 20 نصيحة يجب الالتزام بها من السبت المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وكان من ضمنها إعادة فتح المساجد، والنوادي الرياضية، والكافيهات والمطاعم، وبدء فترة الحظر من الساعة 12 منتصف الليل بدلًا من 8 مساءً.

وتمثل هذه الإجراءات بداية التعايش مع فيروس كورونا، كما وصفتها الحكومة المصرية، مع ضرورة اتخاذ عدد من الارشادات الوقائية.. وتستعرض "الوطن" أهم النصائح التي يجب أن يلتزم بها المواطنون بداية من السبت المقبل للوقاية من "كوفيد 19"، والتي تقدمها منظمة الصحة العالمية:

الوقاية من فيروس كورونا

- اغسل اليدين بانتظام سواءً بالماء والصابون، أو محلول كحولي.

- احرص على ممارسات النظافة التنفسية.

- احرص على تغطية الفم والأنف بثني المرفق، أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم تخلص من المنديل الورقي فورًا بإلقائه في سلة مهملات مغلقة، ونظف يديك بمطهر كحولي أو بالماء والصابون.

- ارتداء الكمامة الطبية أو نوع مناسب.

- يُفضل ارتداء القناع الواقي، إذا كنت ستبقى في الشارع لساعات طويلة.

- تجنب الاقتراب كثيرًا من الناس في المواصلات العامة.

- احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس.

- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.

- واظب على تنظيف يديك، واستخدم الماء والصابون أو محلول كحولي لتعقيم اليدين.

- لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك.

- احرص على تغطية فمك وأنفك بثني المرفق، أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

- الزم المنزل إذا شعرت بالمرض.

-رإذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، اطلب الرعاية الطبية، ويفضل الاتصال بمقدم الرعاية قبل أن تذهب.

- اتبع نظام غذائي يقوي الجهاز المناعي للجسم، الغني بالفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم.

- لا تتناول الأدوية بدون إرشادات طبية، خاصة المكملات الغذائية والتي قد تسبب ضررًا إذا تم تناولها بدون داعٍ.

- ابتعد عن المضادات الحيوية، لأن تأثيرها لا يُذكر على الفيروسات.

- اهتم بتناول كميات مناسبة من السوائل خاصة الماء، ويفضل اختيار المشروبات الطبيعية، مثل العصائر والمشروبات العشبية لترطيب الجسم.

- ممارسة الرياضة اليومية يساعد على تقوية المناعة، ويمكن أن تكتفي بالمشي لمدة نصف ساعة يوميًا.

- احرص على تمارين التنفس التي تقوي الرئتين، وتخفف أعراض الإصابة بفيروس كورونا.