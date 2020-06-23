محافظ سوهاج يتفقد مشروعات طرق وصرف صحي بتكلفة 74 مليون جنيه

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج محطة صرف صحي القراقرة بأولاد عزاز بمركز ومدينة سوهاج، وطريق الأبراج بنجع الدير، يرافقه اللواء محمد بدري رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس عاطف عبد العزيز سعيد رئيس جهاز التعمير بسوهاج، ومحمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وبدأ "الفقي" جولته بتفقد محطة رفع وخط طرد القراقرة، حيث تم الإنتهاء من الوصلات المنزلية وجاري التشغيل التجريبي للمحطة في 10 يوليو المقبل، تمهيدا للتسليم النهائي في 30 أغسطس القادم، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة رفع القراقرة وتطوير محطة رفع الحرفيين 26 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، ووجه المحافظ بدراسة توصيل خدمة الصرف الصحي لنجع الدير البحري .

كما تفقد محافظ سوهاج طريق سوهاج ـ المراغة ـ جهينة " طريق أبراج الضغط العالي" بطول 23 كيلو متر للربط بين جهينة والطريق الصحراوي الغربي، مارا بالظهير الصحراوي أبو عزيز بالمراغة وحتى الدير الأبيض بمركز سوهاج، ووصلت نسبة التنفيذ به 90%، وتبلغ التكلفة الإجمالية للطريق 48 مليون جنيه، حيث يقوم بتنفيذه جهاز تعمير جنوب الصعيد بسوهاج.

ووجه "الفقي" بانارة الطريق بالكامل وتحديد جوانب الطريق لمنع أي تعديات عليها، وإلتقى مع عدد من المواطنين أصحاب الأراضي المار بها الطريق، موجها بضرورة تحديد مساحات الأراضي المار بها الطريق وصرف التعويضات المناسبة للملاك .