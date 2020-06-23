محافظ سوهاج يتفقد مشروعات طرق وصرف صحي بتكلفة 74 مليون جنيه
كتب:
خالد الغويط
08:45 م | الثلاثاء 23 يونيو 2020
تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج محطة صرف صحي القراقرة بأولاد عزاز بمركز ومدينة سوهاج، وطريق الأبراج بنجع الدير، يرافقه اللواء محمد بدري رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس عاطف عبد العزيز سعيد رئيس جهاز التعمير بسوهاج، ومحمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
وبدأ "الفقي" جولته بتفقد محطة رفع وخط طرد القراقرة، حيث تم الإنتهاء من الوصلات المنزلية وجاري التشغيل التجريبي للمحطة في 10 يوليو المقبل، تمهيدا للتسليم النهائي في 30 أغسطس القادم، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة رفع القراقرة وتطوير محطة رفع الحرفيين 26 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، ووجه المحافظ بدراسة توصيل خدمة الصرف الصحي لنجع الدير البحري .
كما تفقد محافظ سوهاج طريق سوهاج ـ المراغة ـ جهينة " طريق أبراج الضغط العالي" بطول 23 كيلو متر للربط بين جهينة والطريق الصحراوي الغربي، مارا بالظهير الصحراوي أبو عزيز بالمراغة وحتى الدير الأبيض بمركز سوهاج، ووصلت نسبة التنفيذ به 90%، وتبلغ التكلفة الإجمالية للطريق 48 مليون جنيه، حيث يقوم بتنفيذه جهاز تعمير جنوب الصعيد بسوهاج.
ووجه "الفقي" بانارة الطريق بالكامل وتحديد جوانب الطريق لمنع أي تعديات عليها، وإلتقى مع عدد من المواطنين أصحاب الأراضي المار بها الطريق، موجها بضرورة تحديد مساحات الأراضي المار بها الطريق وصرف التعويضات المناسبة للملاك .