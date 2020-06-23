"صحة ميت غمر": تسجيل 15 إصابة بكورونا وتمام شفاء 60

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، عن تسجيل 15 حالة إيجابية لفيروس كورونا بمركز ومدينة ميت غمر حتى اليوم يصل إجمالي الحالات الإيجابية والمشخصة معمليا من خلال المسحات إلى 103 حالات.

وأكد الطوبجي، علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم تسجيل 163 حالة اشتباه من خلال التشخيص الإكلينيكي منها 100 حالة بالعزل المنزلي، و63 بالمستشفيات بالإضافة إلي تسجيل سلبية وسلامة التحاليل لعدد 12 حاله بمركز ومدينة ميت غمر من خلال ( تشخيص معملي أو مسحه).

وأوضح أنه تأكد تمام شفاء وسلامة عدد 60 حالة بحمد الله حتى الأن من الحالات المصابة بمركز ومدينة ميت غمر.

وذكر أن إجمالي الحالات هي: 103 إيجابي، و60 شفاء، و30 وفاة، وتحت العلاج والعزل المنزلي 186 حالة.