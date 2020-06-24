"محليات البرلمان" تطالب بربط رخصة محالات تجارية بمواعيد الفتح والإغلاق

وجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية لمجلس الوزراء على قرارات الفتح التدريجي ، موضحًا أن مجلس النواب ناقش فكرة تحديد موعد دائم لغلق المحال العامة بغض النظر عن أزمة فيروس كورونا المستجد ولكن يجب أن يقترن بتقييم عند الممارسة واستثناء بمقابل لبعض المناطق خاصة السياحية.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، النمط السائد هو الفتح على مدار الـ24 ساعة ونطالب حاليا بدراسة فكرة التوقيت المحدد لغلق المحلات على مدار السنة وبعد انتهاء أزمة كورونا، معربًا عن سعادته لاستجابة الحكومة لفكرة البرلمان.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرارات الحكومة اليوم متوازنة فيما يخص توقيتات غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، كما أن قانون المحال العامة يلزم الجهة الإدارية بأنها تحدد موعد الغلق لأي محل مع تسليم رخصة المحل، ومن يرغب في الاستمرار في فتح المحال لعدد ساعات معينة، عليه أن يدفع للحكومة مقابلا لذلك للحفاظ على تقديم الخدمات.

وعن أسباب البرلمان، في التوجه لغلق المحال، قال السجيني: "ربنا علمنا الخير في البكور، وجعلنا لباسا وجعلنا النهار معاشا، الهدف نعلم المجتمع يبدأ يومه مبكرا بكل نشاط وتركيز، وبالنسبة للوضع الاقتصادي تقليل استهلاك الكهرباء وتجعل المجتمع منضبطا".