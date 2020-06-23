نائب "عمال مصر": اقتصاد الدولة لا يتحمل استمرار غلق المنشآت

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) طبيعية في ظل حتمية دوران عجلة إنتاج الاقتصاد المصري.

وأضاف البدوي، لـ"الوطن"، أن اقتصاد الدولة لا يتحمل استمرار غلق المنشآت أكثر من ذلك، ولا سيما أن هناك العديد من أماكن العمل التي اُغلقت طوال فترة تطبيق الحظر، موضحًا أن هناك فئات كثيرة كانت متوقفة عن العمل لما يقرب من 100 يوم.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددًا من القرارات المهمة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، منها إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل بطاقة 25%، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، واستمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل.