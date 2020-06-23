إغلاق مقهى وسايبر لمخالفة قرار الحظر بالشرقية

أغلقت الأجهزة التنفيذية بالشرقية مقهى وسايبر، لمخالفة مواعيد الحظر، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بإغلاق "سايبر" بقرية صبيح التابعة للوحدة المحلية بالزرزمون، لفتح أبوابه في توقيتات الحظر المقررة، وتم تحرير محضر بالمخالفات والتحفظ على شاشتين وجهازي "بلاي ستيشن"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

كما أغلقت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق مقهى بكفر سليمان موسى، التابعة للوحدة المحلية ببهنباي، لنفس السبب، وتم مصادرة الكراسي والمناضد والمعدات بداخله، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن، للمرور الميداني على كافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة، للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء.