"شوشة".. مشروعات واعدة تحد من غلاء اللحوم والدواجن بالمنيا

على مساحة 65 فدانا وبطاقة إنتاجية 30 مليون بيضة سنويًا، تضم منطقة شوشة التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، 5 محطات لتربية الدواجن، ومصنعًا للعلف بقدرة إنتاجية 6 أطنان في الساعة، و23 عنبرًا للإنتاج و5 لتربية الدواجن.

وتُعد شوشة من المناطق المؤهلة لإحداث انتعاشة في الثروة الداجنة لتغظية احتياجات المحافظة وسد الفجوة في الإنتاج المحلي، لذا بدأت المحافظة في دراسة إنشاء مزرعة متكاملة للأبقار الحلابة، وتجميع الألبان، وتربية العجول الربيعية، ففي نفس المنطقة تقع ورش شوشة، وهي ورش تم إقامتها منذ عام 1984 على مساحة 4 أفدنة وتضم مجموعة من الورش لنقل أصحاب الحرف بداخلها، ومنذ ذلك الوقت وهي غير مستغلة ومتوقفة، وحاليا دراسة إنشاء مزرعة التسمين عليها.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مشروع إنشاء مزرعة لتسمين المواشي، جاء بعد دراسة، لعمل توسعة لمشروع تسمين المواشى بقرية قلوصنا، خاصة مع خطة المحافظة في رصد جميع المشروعات المتوقفة والمتعثرة، وبحث الاستفادة منها مرة أخرى، مشيراً إلى أن مشروع تسمين المواشي يعد مصدراً كبيراً للدخل إلى جانب أهميته في توفير اللحوم داخل نطاق المحافظة بأسعار مخفضة والحد من انتشار ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار التي يواجهها المواطنون.

وكان المحافظ قد تفقد قطعة أرض غير مستغلة، بجوار الورش بشوشة بمركز سمالوط، على مساحة 10 أفدنة تابعة للزراعة، ووجه المحافظ بتقنينها وزراعتها ليتغدى عليها المشروع، وتكون في خدمة مشروع رؤوس الماشية الموجودة بالمشروع، ليكون مشروع متكامل.

كما تفقد المحافظ، مصنع أعلاف شوشة، ووجه بدراسة إمكانية التوسع في إنتاج الاعلاف لتخدم المشروع، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي على مستوى المحافظة وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والتي تؤدى بدورها إلى ارتفاع أسعار اللحوم.

وتفقد المحافظ مشروع دواجن شوشة، لمتابعة سير العمل، واستمع إلى طبيعة عمل المحطات وسبل الرعاية، وتسويق البيض، كما تفقد عنابر التربية والإنتاج.