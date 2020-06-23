"القابضة للقطن" تتفق مع "الوطنية للمقاولات" على تطوير مصانع الغزل

وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات - إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة -، بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ عدد من مشروعات خطة تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة.

وقع على البروتوكول الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، واللواء أ.ح كرم سالم محمد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

ويتضمن البروتوكول بالتعاون تنفيذ مشروعات لإنشاء وتطوير مصانع للغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا في كفر الدوار، وإنشاء مصنع غزل "أوبن إند" بشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج، وتطوير مصنع غزل (2) بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج.

كما يشمل البروتوكول تطوير محلج الزقازيق التابع لشركة مصر لحليج الأقطان، ومحلج كفر الدوار التابع لشركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، ومحلج كفر الزيات التابع لشركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان.

وبموجب هذا البروتوكول، تم الاتفاق على بدء الاجتماعات التنفيذية لاستلام الرسومات الهندسية والمواقع استعدادًا للتنفيذ، خاصة أنه من المقرر تسليم المحالج للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى نهاية أكتوبر 2020.