بدون دورات مياه.. وكيل الأوقاف يوضح آلية فتح المساجد أمام المصلين

قال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن فتح المساجد بداءًا من 27 من الشهر الجاري سيتم عبر مجموعات.

وأوضح أن المجموعة الأولى تتضمن فتح عدد من المساجد الكبيرة بعيدًا عن الزوايا والمساجد الصغيرة، بإشراف كامل من قبل وزارة الأوقاف والعاملين بها مثل الأئمة ومقيمي الشعائر والعاملين.

وأضاف "أبوعمر" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلاميه ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، إن كل مديرية ستختار المساجد المناسبة لتلك المرحلة الأولية، وسيتم زيادة تلك المساجد فيما بعد.

وأكد أن كافة دروات المياه في المساجد ستُغلق بلا استثناء، وعلى القادمين للمساجد ارتداء الكمامات، والمجيء بسجادة الصلاة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين بعضهم البعض، موضحًا أنه سيكون هناك علامات إرشادية للمصلين، وعليهم الالتزام بها حرصًا على صحتهم.

وأكد أنه لن يتاح الصلاة للسيدات خلال تلك المرحلة، وعليهم الصلاة في منازلهن وهو الأفضل بالنسبة لهن: "لما تستقر الأمور لكل حادثة حديث".

وأشار إلى أن الوزارة على ثقة كاملة في الأئمة في تلك المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا: "إحنا في مرحلة تعليق الفعاليات لمواجهة فيروس كورونا، والناس كانت مستجيبة، وهتكون ملتزمة معانا خلال الفترة المقبلة".