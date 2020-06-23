ضبط 17150 كمامة مجهولة المصدر في دمياط

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة في دمياط حملة مكبرة برئاسة الدكتورة فاطمة رشاد مدير التفتيش الصيدلي بدمياط والدكتورة سهى خيري والدكتور سعد أسعد الصيدلي بالادارة للقيام بالتفتيش على الصيدليات وتم عمل محاولات للشراء ثم القيام بعدة حملات للتفتيش على الصيدليات في أنحاء محافظة دمياط.

وأسفرت الحملة عن ضبط 17150 كمامة ( واقي وجه جراحي ) مجهولة المصدر و بدون فواتير و 19470 قرص دواء بدون فواتير ( تولترودين 2مجم ) Tolterodine 2mg tab بالإضافة إلى 411 زجاجة كحول اثيلي بدون فواتير و تم عمل المحاضر اللازمة لذلك وتسليمها إلى الشرطة لإستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة.