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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 24-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:09 ص | الأربعاء 24 يونيو 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت اجتماعي ويحب أن يشارك في المناسبات الاجتماعية مع الأصدقاء، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يعدك بلقاءات وعروض تلعب دورا أساسيا في تطورك وقد تجد حلا لمشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، يدفعك القمر للاهتمام بمن تحب وبأمور عائلية أو منزلية، فقط اعتمد على ما لديك من قوة ملاحظة ترشدك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.