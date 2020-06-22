حظك اليوم الاثنين 22-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتجنب مواليد برج الحوت الدخول في المشاكل ويكره المواجهة، فهو مسالم بطبعه يبحث دائما عن السلام النفسي والداخلي، ولا يتردد في مساعدة الآخرين.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الفلك يدعم خطواتك وتتضح الأمور من حولك وتجد حلا لقضية شائكة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمنحك لباقة وجاذبية خاصة مع من يشتاقون لتواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.