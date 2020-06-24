"التعليم العالي": سنقبل أعذار بعض الطلاب بعدم الذهاب للامتحانات

قال الدكتور محمد الطيب، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات قد أقر بعد اجتماع الأمس، بدء الامتحانات السنوات النهائية أول يوليو، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية وتحديث تلك الإجراءات وتعميمها على كافة الجامعات.

وأضاف "الطيب" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلاميه ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه قد تم نشر فيديو توضيحي عبر الحساب الرسمي للوزارة عبر "فيس بوك"، وفيه تم إيضاح كافة تلك الإجراءات التي تناشد الوزارة طلابها باتخاذها قبل ذهابه إلى الامتحانات، موضحا أنه وقبل ذلك الامتحان لم يكن ليقبل عذر أي طالب لا يرغب في الذهاب للامتحانات تحسب رسوب، ولكن وبسبب الظروف الحالية ستقبل الوزارة أعذار بعض الطلاب لعدم ذهابهم إلى الامتحانات مع إخضاعهم للامتحانات في الدور الثاني للامتحانات.

وأكد أنه وبالنسبة للطلاب الدارسين في الجامعات المصرية ومقيمين بالخارج سمحت لهم الوزارة الاستثناء في حال كانت دولته لا تسمح له بالمجئ لمصر، وبعد وصوله لمصر يقدم طلب للجامعة وسيتم النظر في هذا الأمر ومن ثم عقد امتحان له في أقرب فرصة، مشيرا إلى أن معظم الجامعات المصرية بها مستشفي خاصة بها، وسيتم متابعه الحالة الصحية للطلاب وكذا العاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال أوقات الامتحانات بالشهادات المختلفة.