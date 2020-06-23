عبدالغفار: أول يوليو المقبل بداية إجراءات امتحانات السنوات النهائية

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن المجلس قام بدراسة كافة الاستعدادات لإجراء الامتحانات أول يوليو، والإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى.

وأضاف وزير التعليم العالي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الفترة المقبلة ستشهد التحضير لأعمال الامتحانات وتشكيل لجان والكنترول والجداول، مضيفًا : "ستنترك لكل جامعة وكلية وضع جدول الامتحانات بالشكل الذي يتماشى معها".

وأوضح أنه يوجد 700 ألف طالب متمثلين في السنوات النهائية، ما بين الجامعات الخاصة والحكومية والأزهرية، مضيفًا: "عاملين إجراءات احترازية كاملة لاستيعاب هذا الكم الكبير، والمدن الجامعية مؤمَّنة بشكل كبير لدرجة طالب أو طالبين في كل غرفة".

وفيما يتعلق بأزمة الدبلومة الأمريكية، الـ"سات"، قال: "المجلس الأعلى للجامعات وضعت ضوابط خاصة، تتضمن الدراسة لـ 3 سنوات، وحد أدنى في الدرجات، ولها نظام معين للقبول".

وواصل: "نفسنا نخلص السنة دي أكتر من الطلاب، عشان متضيعش سنة من عمرهم، وأعمال الامتحانات ستبدأ في أول يوليو، أي التحضير وليس الامتحانات نفسها، لكي نترك لكل جامعة وبرنامج وكلية الفرصة في وضع جداول الامتحانات التي تتماشى مع كل تخصص".