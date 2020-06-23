وزير التعليم العالي يتوقع الوصول لـ70 ألف إصابة بكورونا نهاية يونيو

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي عن توقعات أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنهم توقعوا الوصول لـ 40 الف إصابة يوم 12 يونيو وتوقعوا الوصول لـ50 الف اصابة يوم 17 يونيو، مشيرًا أنه من المتوقع أن نصل لـ60 ألف اصابة يوم 24 يونيو الجاري وأن نصل لـ70 ألف يوم 30 يونيو.

واعتبر عبدالغفار أن نسبة الزيادة كانت مرتفعة في البداية وكنا نزيد بأعداد قليلة ولكن بنسبة مرتفعة مشيرًا إلى أن المعدل اليومي كان مرتفعًا في البداية وأن الزيادات كانت 200% و300% وهو مالا يحدث حاليًا.

وشدد عبدالغفار على أن التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية والاحترازية لوقف انتشار الفيروس مشيرًا أن نسبة العدوى وصلت لـ1.5 لكل شخص مصاب.

وأثنى عبدالغفار على فكرة إجراء المسحات داخل السيارت وتأثيرها، لافتًا إلى أن المواطنين ينتظروا 3 ساعات داخل سيارتهم لانتظار دورهم في المسحة، مشددًا على أنها ساهمت في طمأنة عدد كبير من المواطنين واكتشاف حالات مصابة لعزلها وتلقيها العلاج في المنزل واتخاذها الاجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشاد عبدالغفار بتجرية المستشفى الميداني بجامعة عين شمس لافتًا أنه تم انشاؤه في 15 يوم فقط بطاقة 200 سرير وبشبكات تكييف واكسجين ومياة وصرف صحي بالتعاون مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدني مستعبدًا انشاء مستشفيات ميدانية أخرى نظرًا لاستيعاب المستشفيات الحالية لأعداد المصابين.

ولفت عبدالغفار إلى أنه تم التوسع في تخصيص المستشفيات الجامعية لمعالجة مرضى فيروس كورونا في القاهرة الكبرى والاستعانة بمستشفيات بنها والإسماعيلية لقربها من القاهرة الكبرى.