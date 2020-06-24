أستاذ بجامعة القاهرة: قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة قوي وشامل

تحدث الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بخصوص سد النهضة.

وقال عمرو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن القرار الذي صدر عن الجامعة العربية على المستوى الوزاري قرار شامل ولغته قوية مشيدًا بتصويت السودان على القرار رغم أنها تحفظت على القرار السابق وأن السودان أصبح شريكا أساسيا للقرار.

وأوضح عمرو أن القرار يتضمن فقرتين مهمين أحدهم يتحدث عن الاجراءات الأحادية والاشارة لمبادي القانون الدولي واعلان المبادئ ومادته الخامسة والتي تلزم إثيوبيا بعدم ملء السد حتى الاستقرار على اتفاق.

وأشاد بتشكيل لجنة بالتنسيق مع لجنة الأمن وتتشكل من الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة مبديًا استغرابه لتحفظ جيبوتي والصومال معتبرًا أن ذلك له دلالة نظرًا لأنهم دول جوار لأثيوبيا، لافتًا أنهم تحفظوا على المادة الخامسة فقط وليس على القرار بالكامل والخاصة بمناشدة أثيوبيا بالتوقف عن ملء السد لحين الوصول لاتفاق.

وشدد عمرو على ضرورة عرض القرار على الأمم المتحدة ومجلس الأمن باعتباره صادر عن منظمة اقليمية مؤكدًا أن مصر اتخذت خطوة هامة ودقت ناقوس خطر للعالم بالتوجه لمجلس الأمن لإخطار العالم بما تفعله دولة منبع النيل للتحكم في النيل مما يؤثر على حياة 150 مليون نسمة في مصر والسودان مشيرًا إلى أن الكرة الآن في ملعب مجلس الأمن.