نائب: يجب على الحكومة تطبيق عقوبات ضد المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا

أكد النائب حسنى حافظ عضو مجلس النواب، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها، لها دلالة مهمة وهو أن المواطنين فى مصر لا بديل أمامهم سوى التعايش مع فيروس كورونا.

وقال"حافظ"، لـ"الوطن"، إن حالة السخرية الموجودة عبر السوشيال ميديا من قرارات الحكومة من التعايش مع الفيروس نتيجة لتزايد عدد الإصابات اليومية أمر غريب، ولاسيما أن الدولة بذلت جهودا طويلة للتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعى بين المواطنين، وهناك من لم يلتزم بهذة الإجراءات، الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد الإصابات.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون وبحسم مع المتجاوزين فى الطاقة الاستيعابية التى حددتها الحكومة لاستقبال أعضاء النوادى الرياضية والجيم وكذلك المقاهى والمطاعم والكافتريات، وقال إن الإجراءات التى أعلن عنها أمس ستكون محل مراجعة وتقييم من الحكومة وفقا لانخفاض أو زيادة عدد الإصابات بين المواطنين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة عديد من القطاعات المتوقفة منذ جائحة فيروس كورونا للعمل.