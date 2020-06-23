فيديو.. "مذيعة 9090" تروي تجربتها مع فيروس كورونا

روت الإذاعية شيماء حافظ، المُذيعة براديو "9090"، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن أعراض الإصابة كانت تظهر عليها تباعًا على مدار نحو 10 أيام.

وقالت شيماء حافظ، في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إن بداية الأعراض كانت بارتفاع درجة الحرارة والتي تجاوزت 39، ثم تكسير في عظام الجسم، وإرهاق شديد، وفقدان حاستي الشم والتذوق، لافتة إلى أنها دخلت عزلًا منزليًا وظلت حبيسة غرفتها بعيدًا عن أهلها، مع اتباع البروتوكول العلاجي التي أقرته وزارة الصحة، فضلًا عن تناول المشروبات الساخنة طوال الوقت.

وأشارت إلى أنها كانت تتناول الطعام في أطباق بلاستيك، حيث تضعها أسرتها على باب الغرفة مع ارتداء الكمامة والجوانتي، قائلة: "العلب والأكياس كان يتم تجميعها في كيس بلاستيك محكم الغلق بشأن تعقيمه قبل رميه مع القمامة"، لافتة إلى ضرورة اهتمام المريض بالنظافة الشخصية وكذلك تهوية المكان الذي يقيم فيه.