ساويرس مازحا: صاحب القهوة اللي تحت بيتي اداني كارنيه عضوية من الـ25%

باتت قرارات الحكومة بفتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومراكز الشباب والسينمات والمسارح والمراكز الشبابية، مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية، حديث رواد موقع التواصل الاجتماعي، كما أطلق رواد "تويتر" و"فيس بوك" العديد من التدوينات والكوميكسات الساخرة تزامنا مع إعلان عودة فتح المقاهي.

وشارك المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، في التغريدات، قائلًا: "خلاص أنا ربطت مع صاحب القهوة اللي جنب البيت وإدانى كارنيه عضوية من الـ25% .. طلع بلدياتي".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بعد انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

واستعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وموقف التعامل معه، وبحث أي إجراءات قد تكون ضرورية لمواجهة انتشار الفيروس، وإجراءات "التعايش" معه.