مصر تتعايش مع الوباء.. تعديلات تشريعية تلزم المواطنين بارتداء الكمامة

أصبح المواطنون عُرضة للمساءلة، إذا لم يلتزموا بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وذلك فى ضوء خطة التعايش التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس فى اجتماعه بلجنة الأزمة فى ضوء تداعيات فيروس كورونا، وهذا ما يتضمنه تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،والذى وافق عليه مجلس النواب وبموجبه أصبح ارتداء الكمامة الطبية جزءا من الحياة اليومية للمواطن طالما تواجد فى الشارع.

وتنص المادة 20 مکرر من القانون: أنه يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".

وتضمنت العقوبات فرض غرامة على كل من يخالف الالتزام باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.