محافظ البحر الأحمر لمحبي الحيوانات: كل واحد ياخد 5 كلاب ضالة يربيها

نفى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الاتهامات التي يوجهها البعض للمحافظة وخاصة بعض الأجانب المقيمين بها حول قيام المسؤولين في المحافظة بالعمل على تسميم وقتل الكلاب الضالة، موضحًا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، ولكن هناك جمعية تتعاون مع المحافظة بكل جيد جدًا، وتقوم بتعقيم الكلاب حتى لا يحدث تكاثر، وكذلك تطعيمهم حتى لا يسببوا أذى لأي شخص، "عشان ميعضوش حد".

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن جزءا كبيرا من هذه الكلاب الضالة التي توجد في الشارع يتم وضعها في هذه الجمعية، كما أن هناك مواطنين مهتمين للغاية بالكلاب الضالة ويقومون برعايتهم ويساهمون في هذا الأمر، كون بعض الكلاب تكون في حاجة لكلاب.

ووجه المحافظ حديثه لهؤلاء الشباب: " لو انتوا بتحبوا الكلاب، فأنا كمان بحب الكلاب، كل واحد ياخد عنده 4 أو 5 كلاب يربيهم، بس اللي يقتني كلب فيه قواعد لازم يمشي عليها، وهو مينفعش الكلب يبقى سايب في الشارع، ولازم يكون مترخص ولازم يكون متطعم".