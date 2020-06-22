محافط البحر الأحمر: نسبة الإشغالات وصلت لـ100% في بعض الفنادق

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه تم بدء العمل على عودة السياحة، منذ نصف شهر رمضان، وجرى عرض اجتماع في الغردقة، كان به وزير السياحة وعدد كبير من المستثمرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "تحدثنا عن إعادة فتح تدريجي للفنادق، وأن يكون الناس مستعدون على كل الجهات، ووزير السياحة اشترط الحصول على شهادة صحية لعودة العمل بها، وبدأنا بـ25% حجم إشغال الفندق في فترة العيد، وكان عددها أكثر من 40 فندق وقتها، واليوم حصل على أقل من 80 فندقًا، وبعض الفنادق نسبة الإشغال فيها 100%".

وتابع: "لدينا مؤشرات أن تبدأ السياحة من أول يوليو، وممكن قبل كده بيوم أو يومين، وتابعنا إجراءات تعقيم المطارات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل قياس درجات الحرارة، ولدينا مطار الغردقة على أهبة الاستعداد طبقا للمواصفات العامة".

وواصل: "شفنا كل حاجة ممكن تتخيليها ووضعنا في الاعتبار كل شيء يمكن أن يحدث، عملنا اجتماع النهاردة ضم وزيرة الصحة ووزير السياحة ووزير الطيران ومحافظ البحر الأحمر ومحافظ جنوب سيناء ومحافظ مطروح، لمتابعة هذا الملف وبدقة شديدة جدًا".

وتابع: "نناقش حالات دقيقة جدًا، فبعض الجنسيات تعتمد على الغطس ومراكب السفاري في الغردقة، ولهذا نعمل على تعقيمها وفقًا لاشتراطات معينة، وكلنا نعمل بكامل طاقتنا، ونجتهد جميعًا حتى نكون على قدر التحدي".

وأتم: "نسبة الإشغال السياحي في البحر الأحمر كانت 70% اجانب، قبل كورونا، ولم نكن وصلنا لها منذ سنوات، والالتزام اتعمل بأعلى من المطلوب، في إحدى المطاعم مكنش في مينيو لكن العمل كان بطريقة البار كود نامبر".