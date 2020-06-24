محافظ البحر الأحمر: حصول 102 فندق على ترخيص للعمل

قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن هناك 102 فندق سياحى حصلت على ترخيص للعودة إلى العمل من إجمالى أكثر من 200 فندق بالمحافظة.

وتابع:"وصلنا لـ50% من عمل الفنادق"، مشدداً على أن الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة فى الفنادق التى حصلت على ترخيص للعمل تفوق ما هو مطلوب.

وأضاف " حنفى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم وضع بعض القواعد لإجراءات الغوص والسفارى من أجل العمل وفق اشتراطات طبية ، وتابع:"لدينا قواعد صحية وطبية كاملة للعمل ونريد إنجاح التجربة".

وفى سياق آخر نفى محافظ البحر الأحمر، ما تم تداوله بشأن تسميم الكلاب الضالة بالمحافظة من أجل التخلص منها،مشدداً على أنه لا أساس له من الصحة، وتابع:"فكرة أنى اسم الكلاب ده أمر خاطئ تماماً".

وأكد "حنفى"، أن المحافظة تعمل مع إحدى الجمعيات المتخصصة، من أجل عقم الكلاب الضالة، بحيث تقل عمليات التكاثر بينها، إلى جانب تعقيمها، وتابع:"بالإضافة إلى أن الجمعية تأخذ مجموعة من هذه الكلاب نظراً لوجود مزرعة لديها".

ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك مجموعة من المواطنين تعمل على رعاية هذه الكلاب، وتابع: "وأنا بقول ليهم إذا كنتم تحبون الكلاب أنا كمان بحبها..بس اللى بيحبها عليه أن يقتنى هذه الكلاب ويعمل على رعايتهم صحيا..وعلى من يقتنى كلب عليه أن يطعمه ويعمل على ترخيصه".