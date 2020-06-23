محافظ البحر الأحمر عن حفل الزفاف: قلتلهم كملوا الزفة في النيابة

علق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على فيديو واقعة إصابة شاب فى استعراض لسيارات بالغردقة خلال حفل زفاف، قائلًا: "أول ما شفت الفيديو وأبلغت بيه، كان الشباب كلهم مقبوض عليهم ومعمول ليهم محاضر.. وأنا قلت لهم كملوا الزفة في النيابة ".

وأضاف "حنفي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك شابًا هارب من المطلوبين فى هذه الواقعة، وسيتم القبض عليه خلال ساعات، وتابع:"هو جاي جاي، وخلال ساعات هيجى أنا متابع الموضوع كويس.. وهذا المشهد لن يتكرر".

وكشف محافظ البحر الأحمر، عن أن المصاب فى الحادث صديق من كانوا فى حفل الزفاف، ورغم ذلك حُرر ضدهم محضرًا، وتابع:"الشخص المصاب من أصدقائهم، ولما اتخبط عمل محضر ضدهم".