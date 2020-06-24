فيديو.. BMW تستعرض إمكانيات سيارتها الكهربائية BMW i3 في الشارع

نشرت شركة BMW المصنع الألماني الرائد في عالم صناعة السيارات الفارهة، فيديو جديد من سلسلة حلقات BMW Today، واستعرضت الشركة خلال الفيديو مواصفات أيقونتها الكهربائية BMW i3.

وخلال الفيديو ظهرت سيارة BMW i3 الكهربائية في أرجاء شوارع المدينة، وعلّقت الشركة على الفيديو: "خضع جناح BMW i3 Urban لتحوّل كامل ليوفر تجربة تنقل مصممة بالكامل لتلبية احتياجات كل مسافر على حدة، وكان الهدف من ذلك خلق مساحة رحبة للسفر في الشوارع في بيئة مريحة، والنتيجة هي المكان المثالي للاسترخاء والاستمتاع بوسائل الترفيه داخل السيارة أو التركيز على العمل".