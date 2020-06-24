تطوع 50 شابا لتوعية الأهالي بالإجراءات الاحترازية في شمال سيناء

أطلق فريق طلائع البرلمان التابع لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، حملة لحث الأهالي على الابتعاد عن شاطئ العريش، بالتعاون مع قوات الشرطة التي ارتكزت في بعض المناطق على طول الشاطئ.

بدأ ما يقرب من 50 شابا وفتاة الانتشار على طول الشاطئ الممتد من غرناطة حتى المساعيد بطول قرابة 12 كم، بعد تحديد جميع المناطق التي يتجمع بها الأهالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

قال إيهاب حسن بيتا مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الهدف هو منع الزحام أو الاختلاط، بخاصة أن هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبها، ناشدت مديرية الصحة بشمال سيناء، المواطنيين ضرورة التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.