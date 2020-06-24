رقم جديد للاستفسار عن فيروس كورونا في السويس

أعلنت محافظة السويس، تخصيص رقم الطوارئ (114) لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى للمواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد.

وكانت المحافظة قد خصصت من قبل الخط الساخن لمديرية الصحة بالسويس (0623444727) للرد على استفسارات الخاصة بالفيروس، وفي حال عدم الرد، يتم الاتصال برقم (062 3444028) والخاص بغرفة عمليات محافظة السويس.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، المتابعه المستمرة للمستشفيات التي تستقبل حالات مرضى فيروس كورونا.

وأشار المحافظ، إلى أن المستشفيات توفر العلاج اللازم للمرضى، كما أن إدارة لجنة أزمة كورونا بالمحافظة تقوم بمتابعة المستشفيات يوميًا.