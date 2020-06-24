"أبو زعبل" تطلق مبادرة "عطاء" لمساعدة مرضى كورونا

دشن عدد من شباب أبو زعبل البلد، بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع عدد من أطباء القرية بمختلف التخصصات مبادرة "عطاء"، لتقديم الدعم الطبي والنفسي لمصابي كورونا في الحجر المنزلي، وذلك انطلاقًا من المسئولية المجتمعية تجاه بلدتهم، وإيمانًا منهم بأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد تتطلب التكاتف مع جهود الحكومة في احتواء هذه الأزمة الطارئة.

وأوضح شباب "المبادرة" في بيان صحفي لهم اليوم، أن المبادرة ستتكفل بتوفير أجهزة توليد الأكسجين للمرضى، وأنابيب الأكسجين للحالات الأكثر صعوبة، وتوفير أجهزة قياس نسبة الأكسجين، والأدوية المطلوبة للحالات المصابة والتي ستخضع للعزل المنزلي، مؤكدين أنه يوجد تعاون مشترك بين المبادرة وبعض المعامل والصيدليات لعمل خصم خاص للمبادرة، مشيرين إلى أن المبادرة لديها فريق كامل من الأطباء والممرضين المتطوعين لمتابعة الحالات المصابة بالفيروس على مدار الساعة.

وأكد شباب المبادرة أن مبادرة عطاء هي منصة إلكترونية غير مسيسة ولا تتبع لأي حزب أو فريق، وهدفها مساعدة المرضي وهذا هو الدافع الذي يحمسنا، لسنا للمنافسة بل للإضافة والمساعدة لمن سبقونا ومن يلحقوا بنا، موضحين أنه تم تشكيل لجنة إغاثة من أعضاء المبادرة تعمل على مدار الساعة لاستقبال استغاثات واتصالات المرضى، والتحرك سريعا لتوفير الإمكانيات اللازمة للحالة المصابة سواء كانت أسطوانات أكسجين أو جهاز قياس نسبة الأكسجين أو أدوية.