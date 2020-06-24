اليوم.. عودة 915 عاملا مصريا من العالقين في الكويت

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر في الكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 23 رحلة طيران تحمل على متنها 4265 راكبا إلى مطارات 7 دول: "مصر، والهند، والنيبال، وقطر، وإيران، وباكستان، ولندن"، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 6 رحلات تقل 915 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ6 ستصل إلى 3 مطار هي: "القاهرة، وسوهاج، وأسيوط"، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، أكد فيه أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، اليوم، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 915 عاملا، حيث تغادر الرحلة الأولى على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت في الـ 9.05، وعلى متنها 130 عاملا، وتصل مطار سوهاج، أما الثانية على "فلاي إيجيبت" رقم 5086، وتغادر الكويت 11.45 وعلى متنها 150 عاملا وتصل إلى مطار أسيوط.

وتصل الثالثة رحلة رقم 1543، وعلى متنها 200 عامل إلى مطار القاهرة ، أما الرحلة الرابعة "الجزيرة" رقم 1733 على متنها 145 عاملا، وستصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة ستصل مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا ، أما الرحلة السادسة ستصل إلى مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.