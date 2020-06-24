رئيس التحرير

محمود مسلم

حمدوك يؤكد أنه سيواصل جهوده للوصول لاتفاق مرض حول سد النهضة

كتب:

أ ش أ
12:12 م | الأربعاء 24 يونيو 2020
عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السودانية

عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السودانية

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، أن بلاده طرف أصيل في قضية مفاوضات سد النهضة، وأنه سيواصل مجهوداته من أجل الوصول لاتفاق مرض لجميع الأطراف.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صباح اليوم الأربعاء، أن حمدوك تلقى أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، للتباحث حول سير مفاوضات سد النهضة.

وأوضح البيان أن الوزير الأمريكي أشاد بجهود السودان المبذولة للتوصل لتوافق بين الدول الثلاث "السودان، ومصر، وإثيوبيا"، في ملف سد النهضة.

من ناحيته، شكر رئيس الوزراء السوداني وزير الخزانة الأمريكي على دعم الولايات المتحدة لإنجاح المفاوضات بين الدول الثلاث.