مطار القاهرة يستقبل 833 مصريا عائدين من السعودية وجنوب السودان

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، 5 رحلات طيران استثنائية على متنها 833 من المصريين العالقين، بالسعودية، وجنوب السودان، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار: وصلت رحلتان نظمتهما شركة فلاي ناس الأولى قادمة من مدينة جدة، على متنها 174 راكبا، والرحلة الثانية قادمة من الرياض وعلى متنها 174 راكبا، واستقبل المطار رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض وعلى متنها 220 راكبا مصريا، ورحلة أخرى تابعة للخطوط السعودية قادمة من أبها وعلى متنها 220 راكبا، كما استقبل المطار رحلة خطوط شركة amc للطيران القادمة من جوبا وعلى متنها 45 راكبا مصريا.

وخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.