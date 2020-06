ونحب تاني ليه وعشان خارجين.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "أزمة شرف" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "عشان خارجين" الساعة 8 مساء، وفيلم "أسوار القمر" الساعة 10 مساء، وفيلم "قبل زحمة الصيف" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "بحر الأوهام" الساعة 4 مساء، وفيلم "امرأة وخمسة رجال" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "قهوة المواردي" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Ice Age: Dawn of the Dinosaurs الساعة 4 مساء، وفيلم Ice Age: Collision Course الساعة 6 مساء، وفيلم Teenage Mutant Ninja Turtles الساعة 8 مساء، وفيلم Teenage Mutant Ninja Turtles الساعة 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "الحب وأشياء أخرى" الساعة 6 مساءً، و"لن أعيش في جلباب أبي" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الـ2 الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "في ال لا لا لاند" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "واحة الغروب" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً.

قناة MBC مصر

عرض مسلسل "أيوب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ولي العهد" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "العراف" الساعة 8 مساءً.

قناة الحياة

عرض مسلسل "بت القبايل" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ليالينا 80" الساعة 9 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" الساعة 3 مساء، وبرنامج "لعلهم يفقهون" الساعة 5 مساء، وبرنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء، وبرنامج "تع اشرب شاي" الساعة 11 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج " مميكروفون" الساعة 5 مساء، وبرنامج "يحدث في مصر" الساعة 10 مساء، وبرنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساء.