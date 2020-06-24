"الثقافة" تستأنف نشاطها تدريجيا بنسبة تشغيل 25%

عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعودة النشاط الثقافي والفني، اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، برؤساء الهيئات والقطاعات؛ لبدء تنفيذ خطط استئناف العمل تدريجيا في جميع المواقع الثقافية والفنية اعتبارا من منتصف شهر يوليو المقبل.

وقالت عبدالدايم إن عودة الفعاليات الثقافية والفنية يعد مردودا إيجابيا لقدرة الوطن على مواجهة التحديات، وشددت على ضرورة تطبيق بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة والمتمثلة في الالتزام بنسبة 25%‎ من الطاقة الاستيعابية لكل المنشآت الثقافية، واتخاذ التدابير الوقائية الصحية ومراعاة مسافات التباعد إلى جانب طرح دليل إرشادي توعوى؛ للحفاظ على السلامة العامة للجمهور، مؤكدة أنه جار تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات في جميع المواقع.

وأضافت أن القرار يشمل المتاحف ومعارض الفنون التشكيلية، عروض السيرك القومي، مسارح الدولة، عروض دار الأوبرا، الندوات والأمسيات الثقافية والفكرية، استكمال بعض الأنشطة التي توقفت بسبب جائحة كورونا، منح التراخيص الخاصة بالمصنفات الفنية.

وتابعت بأن الأنشطة ستبدأ بالمسارح المفتوحة التي جرى أنشاؤها، خلال فترة الصيف، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات الثقافية الإلكترونية "أون لاين" من خلال قناة وزارة الثقافة بـ"يوتيوب"، والموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت وتطوير وإثراء محتواهما.

وأعربت عن سعادة الوسط الثقافي والفني بالقرار وعودة الجمهور إلى مقرات التنوير والذي يعد الطاقة المولدة للحراك الإبداعي، مشيرة إلى أن البرامج التي جرى إعدادها تعكس دور الثقافة والفنون في المجتمع باعتبارهما من الركائز الهامة للتنمية والتطور.