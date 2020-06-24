955 عالقا مصريا يغادرون الكويت لـ3 محافظات عبر 6 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأربعاء، مغادرة 955 من العالقين المصريين في الكويت، لمحافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ عبر 6 رحلات جوية.

وأوضحت الطيران المدني الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه، أنّ الرحلات تضمنت رحلتين على متنهما 345 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 315 راكبا إلى سوهاج ورحلتين على متنهما 295 راكبا إلى أسيوط.

وأضافت أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة فلاي ايجيبت، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية ورحلة واحدة لشركة فلاي ايجيبت.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس الثلاثاء مغادرة 1005 من العالقين المصريين في الكويت، إلى 3 محافظات، هي القاهرة، وسوهاج، والإسكندرية؛ عبر 7 رحلات جوية.