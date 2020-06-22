مطار القاهرة الدولي يستقبل 928 مصريا عائدا من الكويت والسعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، 5 رحلات استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية والكويت، تقل على متنها 928 مصري.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن المطار استقبل 5 رحلات قادمة من "جدة والرياض والدمام والكويت"، على متنهم عدد من المصريين، منذ تعليق حركة الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مارس الماضى.

وخضع الركاب القادمين على تلك الرحلات للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، كما تم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم، لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.